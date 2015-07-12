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Dünya

Uygur Türkleri Tayland'dan Çin’e başlarına çuval geçirilerek götürülmüş!

Tayland hükümeti 9 Temmuz’da ülkede tutulan 115 Uygur Türkünün Çin’e iade edildiğini açıklamıştı

12 Temmuz 2015 13:27

Tayland’ın 16 aydır elinde tuttuğu Uygur Türklerinin, başlarına çuval geçirilerek Çin’e götürülmesi görüntüleri devlet televizyonu CCTV'de yayınlandı.

Tayland hükümeti 9 Temmuz’da ülkede tutulan 115 Uygur Türkünün Çin’e iade edildiğini açıklamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre dün, Çin devlet televizyonu CCTV’de yayınlanan görüntülerde Uygurların başlarına siyah örtü geçirilmiş halde yanlarında polislerle uçakta bulundukları görülüyor.

Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan baskılardan kaçan Uygur Türklerinin sığındıkları Tayland'dan Çin’e iade edilmesine Türk Dışişleri’nden kınama geldi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan Maarif Derneği üyesi yaklaşık 200 kişilik bir grup, Tayland’da bekletilen Uygurların Çin’e iade edilmesi gerekçesiyle, Zincirlikuyu’daki Tayland Krallığı Başkonsolosluğu binasına saldırmıştı. 

İşte o görüntüler:

 

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