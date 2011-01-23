-UYGUN'UN TRİBÜN CEZASI SONA ERDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 23.01.2011 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kendisi hakkında 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı vermesine ilişkin alınan kararın ardından 11. haftadan beri takımının başından maçlara çıkamıyordu. Uygun'un cezası Gençlerbirliği maçıyla sona erdi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Eskişehirspor yönetimi Bucaspor'dan istifa eden Bülent Uygun ile 6 Ekim'de anlaşma sağladı. Daha sonra Uygun'a, 9 Kasım'da Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na aykırı eylemlerde bulunmasından dolayı 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Kararın ardından Uygun, Eskişehirspor'un Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe, Eskişehirspor'un kendi sahasındaki Medicalpark Antalyaspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki Trabzonspor, Eskişehirspor'un kendi sahasındaki Manisaspor, Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki Kayserispor, Eskişehir'deki Beşiktaş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa ve ligin ikinci yarısında Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Gençlerbirliği maçlarından takımını tribünden yönetti. Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun 8 maçlık cezasını Gençlerbirliği maçıyla tamamladı. Uygun, bu hafta sahasında Konyaspor ile yapacakları maçta takımının başında yer alacak.