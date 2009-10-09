Uygunsuz tutanak istifa ettirdi

Merkeze alınan Vali Sami Bulut ile ormanlık alanda uygunsuz durumda yakalandığı öne sürülen Erzurum İl Genel Meclisi Başkanı Selcan Karagöl, başkanlıktan istifa ediyor.



İddia üzerine Bulut Erzurum Valiliği'nden merkeze alınmıştı. Şimdi de Karagöl İl Genel Meclisi'ne istifa dilekçesi gönderdi.



Karagöl "İzzet, iffet, ismet gibi yüksek değerleri hayatına kılavuz edinen bir ailenin ferdi olarak, malum gelişmelerin odağına oturtulmuş olmamı bizleri tanıyanların vicdan terazisine sunarken, bu söylentilerin kaynağında olanları, Cenab- ı Hakk'ın adil sıfatına havale ediyorum" dedi. Meclis Başkan Vekili İhsan Özdemir dünkü oturumda dilekçeyi üyelere okuduktan sonra iki kez ara verdi. Verilen aralarda AK Partili üyelerin uyarısı sonucu Karagöl'le temasa geçildi ve istifanın üyelikten değil başkanlıktan olduğu, dilekçe yanlış yazıldığı için yeniden gönderileceği duyuruldu. Oturum bugüne kaldı.