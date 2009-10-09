T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uygunsuz tutanak istifa ettirdi

Vali Sami Bulut ile ormanlık alanda uygunsuz durumda yakalandığı öne sürülen Erzurum İl Genel Meclisi Başkanı Selcan Karagöl, başkanlıktan istifa ediyor.

09 Ekim 2009 03:00

Merkeze alınan Vali Sami Bulut ile ormanlık alanda uygunsuz durumda yakalandığı öne sürülen Erzurum İl Genel Meclisi Başkanı Selcan Karagöl, başkanlıktan istifa ediyor.

İddia üzerine Bulut Erzurum Valiliği'nden merkeze alınmıştı. Şimdi de Karagöl İl Genel Meclisi'ne istifa dilekçesi gönderdi.

Karagöl "İzzet, iffet, ismet gibi yüksek değerleri hayatına kılavuz edinen bir ailenin ferdi olarak, malum gelişmelerin odağına oturtulmuş olmamı bizleri tanıyanların vicdan terazisine sunarken, bu söylentilerin kaynağında olanları, Cenab- ı Hakk'ın adil sıfatına havale ediyorum" dedi. Meclis Başkan Vekili İhsan Özdemir dünkü oturumda dilekçeyi üyelere okuduktan sonra iki kez ara verdi. Verilen aralarda AK Partili üyelerin uyarısı sonucu Karagöl'le temasa geçildi ve istifanın üyelikten değil başkanlıktan olduğu, dilekçe yanlış yazıldığı için yeniden gönderileceği duyuruldu. Oturum bugüne kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24