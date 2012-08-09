Uygunsuz dolum yapan 4 su şirketi daha yeni numunelerle üretim izni aldı

İstanbul'da üretimleri durdurulan 5 su firması İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne yeni su numunesi gönderdi. İncelenen numunelerin analiz sonuçlarına göre 5 su firmasından 4'üne yeniden üretim izni verildi.

Firmaların yolladıkları yeni numunelerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun bulunduğu bildirilirken, diğer firma faaliyetlerinden geçici olarak men edildi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte üretim yapan Alps Su, Buzada, Erpınar ve Kervansaray markalarının 24 Temmuz ve Yalı Su'dan 25 Temmuz'da alınan numunelerinin, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun bulunmaması nedeniyle üretimlerinin durdurulduğu, daha sonra üretim tesisinde yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgilendirilen firmaların, gerekli çalışmaları yaptıkları ve yeniden numune çalışması taleplerini müdürlüğe ilettikleri belirtildi.

Bu 5 firmanın üretim tesislerinden 30-31 Temmuz'da alınan ikinci numunelerin, İstanbul Zeytinburnu Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz edildiği belirtilen açıklamada, şu görüşler kaydedildi:

“Analizler sonunda Alps Su, Erpınar, Kervansaray ve Yalı Su markalarına ait numuneler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun bulunmuş ve üretim izin verilmiştir. Alınan ikinci numunelerin analiz sonuçları yönetmeliğe uygun bulunmayan Buzada markası, faaliyetten men edilmiştir. Söz konusu markanın tüm üretim sürecini gözden geçirerek müdürlüğümüze başvurması halinde, yeni analizler yapılarak üretime devam edip etmeyeceği yönetmelik çerçevesinde tekrar değerlendirilecektir.”