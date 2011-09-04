-Uygun cezaevinden açıklama yaptı SAKARYA (A.A) - 04.09.2011 - Futbolda şike iddiaları kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eskişehirspor'un eski Teknik Direktörü Bülent Uygun, ''Hiçbir şart ve zamanda şike, teşvik ve kirli ilişki içinde olmadım, olmayacağım, bulunmadım, bulunmayacağım, müsaade etmedim, etmeyeceğim'' dedi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Eskişehirspor'un eski Teknik Direktörü Bülent Uygun, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden avukatı İsmail Gürses aracılığıyla, yazılı açıklama yaptı. Uygun açıklamasında, kendilerinin susmayı tercih ettiği sürece birilerinin medyada ''cirit attığını'' savunarak, ''Yargısız infazı kimse konuşmadı ama yapılanın yargısız infaz olduğunu sadece Allah ve bizler bildik. Maalesef üzerimize öyle bir elbise giydirildi ki, bazen kes-yapıştır, bazen tak-takıştır taktiğiyle öyle şeylere maruz kaldık ki, sinirden ne yapacağımızı şaşırdık. Ondandır ki; 'söz gümüş ise sükut altındır' atasözümüzü uygulayıp, zamanı gelince, canlı yayınlarda herkese gereken lafları yedireceğimden kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı. Açıklamasında Emniyet'e yönelik eleştirilerde bulunan Uygun, operasyonda sevindiği tek konunun, hiçbir menajer ile ortak olmadığının ve kulübün parasını kolladığının ortaya çıkması olduğuna işaret ederek, operasyon kapsamında alınan-verilen bir para bulunmadığını iddia etti. Bülent Uygun açıklamasında ayrıca, adaletin yerini bulup gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini bildirerek, şu ifadelere yer verdi: ''Aziz başkanın kendi yöneticileriyle yaptıkları konuşmaların (ki adım hiçbir yerde geçmiyor), sözlerin bana yakıştırılması anlaşılır gibi değildir. Esasında bunu organize edeni biliyorum ama kanıt olmayınca neylesin Bülent kulun? Hiçbir şart ve zamanda şike-teşvik, kirli ilişki içinde olmadım, olmayacağım, bulunmadım, bulunmayacağım, müsaade etmedim etmeyeceğim.''