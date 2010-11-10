-UYGUN TAHKİME BAŞVURACAK ESKİŞEHİR (A.A) - 10.11.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kendisi hakkında 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı vermesine ilişkin ''Kararla ilgili tahkime başvuracağız'' dedi. Uygun, PFDK'dan bu cezayı beklemediğini, adeta şoke olduğunu söyledi. PFDK'ya sevk edilmesinin doğal bir karar olduğunu ifade eden Uygun, şöyle konuştu: ''Gerekli evrakı da kendilerine gönderdim. Kapatılmış bir şirket vardı. Ancak, noter tarafından tasdikli hiçbir bağlantım ve ilgim olmayan bir şirket nedeniyle 8 maç ceza almak insanın onur ve gururunu zedeliyor. Hayatı boyunca onuru, namusu ve gururu için yaşayan bir insan olarak çok üzüldüm. Kararla ilgili tahkime başvuracağız. Bu kararın tahkimden döneceğini ümit ediyoruz. Gerekli bütün başvurularımı yargıya yapacağım. Vicdanım rahat. Bu ülkede herkesin beni sevebileceği ümidiyle yaşamadım, ancak bizi sevebilecek ihtimaliyle düşmanlarımızı sevmeye devam edeceğim. Sevgimizden hiçbir şey kaybetmeden bu ülkede yolumuza devam edip, en güzel şekilde kendi geleceğimiz adına çalışacağız. Diğerlerinin 4 maç ceza aldığı yerde ben 8 maç ceza aldım. Ancak, ceza almamalıydım. Bunun sıkıntı ve acısını çekiyoruz.''