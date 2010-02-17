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Uygun şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Bülent Uygun'ınterör örgütüne maddi destek sağladığı gerekçesiyle ifadesi alındı.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Balıkesir polisinin 2 Şubat’ta 8 ilde düzenlediği ve 7 kişinin tutuklandığı ''Kara Kutu'' operasyonu çerçevesinde suç örgütüne maddi destek sağladığı gerekçesiyle Bülent Uygun şüpheli sıfatıyla ifade verdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 3 yıldır ortaklaşa sürdürdükleri teknik takip sonucunda, 2 Şubat’ta, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Ankara, Aydın, İstanbul, Manisa, Isparta, Kocaeli ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

''Kara Kutu'' adı verilen, 27 kişinin gözaltına alındığı ve 7 kişinin tutuklandığı operasyonun devamı, Bursa, İstanbul ve Rize'de gerçekleştirildi.

Ayvalık Cumhuriyet Savcısının talebiyle Sivasspor'un eski teknik direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor Kulübü'nün eski başkanı Abdulkadir Ç. ve eski asbaşkanı Ahmet Yılmaz Z, Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticilerinden Tahir K. ve iş adamı Mehmet Metin S'nin, bulundukları illerde şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.

Söz konusu kişilerin, suç örgütüne maddi destek sağladıkları iddiasıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Öte yandan, 2 Şubat’taki operasyonda yakalanan ve bazıları tutuklanan suç örgütü üyelerinin Bank Asya 1. Lig'de şike iddialarına karıştıkları ileri sürüldü.


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