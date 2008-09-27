Uygun: Sivasspor olarak çok mutluyuz



Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun ise ''Sivasspor olarak çok mutluyuz. Çünkü dünya sıralamasına baktığınızda dünya devi olmuş bir takımı kendi evimizde, kendi seyircimizle birlikte, mübarek ramazan ayında, hem de Kadir Gecesi'nde yenmek nasip oldu'' dedi.



Kısıtlı bir kadroları olduğunu ifade eden Uygun, ''Ama bana inanmış, inandığı gibi de benim verdiğim görevi en iyi şekilde yerine getiren, futbolun bütün güzelliğini sunmaya çalışan bir Sivasspor var. Karşılığında böyle güzel bir maçta galip gelmek, bayram öncesi taraftarımıza böyle bir mutluluğu yaşatmış olmaktan dolayı gerçekten futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Onların hepsini tek tek alınlarından öpüyorum'' şeklinde konuştu.



Maçın tempolu geçtiğini, her iki takımın da arzulu ve istekli oynadığını anlatan Uygun, ''Bizim de onların da kaçırdığı pozisyonlar vardı'' dedi.



Bülent Uygun, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir futbolcu olduğunun hatırlatılması ve ileride Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak gibi bir hedefinin olup olmadığının sorulması üzerine, spor alanında gerçekleştirmeyi hedeflediği çeşitli projelerini ve hedeflerini sıralayarak, ''Ben Türk antrenörlerinden bir tanesinin ben de dahil olmak üzere Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapacağına inanıyorum. Ben sadece bir yere odaklanmış diye değil, daha iyi şeyler yapabilmek için çalışıyorum. Benle aynı duyguları paylaşan, aynı hedefleri paylaşan olduğunda o takım da bu başarıları İnşallah yakalayacağım'' ifadelerini kullandı.



Sivassporlu futbolcu Musa Aydın ise devre arasında teknik direktörleri Bülent Uygun'un kendilerine çeşitli taktikler verdiğini belirterek, ''Tabir yerindeyse general emretti, biz de emri uyguladık'' dedi.



Sezer Badur, daha önce maçın oynanacağı stada geldiğini ve yanındaki arkadaşına bu maçta gol atacağını söylediğini belirterek, Fenerbahçe maçında gol atacağını önceden hissettiğini söyledi.



Murat Sözgelmez de Fenerbahçe gibi bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



