-UYGUN SAVUNMA YAPTI ESKİŞEHİR (A.A) - 09.11.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve TFF Etik Kurulu'na ifade verdi. Uygun, Eskişehirspor Tesisleri'nde Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir spor adamı olarak TFF Etik Kurulu'na çağrılmasının kendi adına üzüntü verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Oradaki güzel insanlarla tanıştım. Adaletli bir şekilde beni dinlediler. Orada olmak tanışma adına güzeldi. Gittik, yaşadıklarımızı anlattık. Kamuoyuna anlatmadıklarımızı anlattık. Gerçekleri anlattık. Camiaları veya birilerini suçlamak ya da orada yapılanları kamuoyuyla paylaşarak oranın insanlarını zor durumda bırakma taraftarı olmadım. Her türlü güçlüğün üstesinden gelecek onurlu ve gururlu duruşumuzu devam ettirdik. Çiğ süt emmedik ki midemiz ağrısın. Her şeyi tüm detaylarıyla anlattım. Çıkacak sonucu saygıyla bekliyoruz.'' Futbolcuların ve söz konusu şirketin faaliyette olmadığını belirten Uygun, ''Sporu bırakan adam ya köşe yazarı olacak ya hakem, ya teknik direktör ya da menajer olacak. Sporun bir kolunu seçmek ve o kolda hizmet etmek onların en doğal hakkıdır. Faaliyet yaptığı zaten zaman suçtur. Ben de söz konusu arkadaşlarda 2006'dan beri böyle bir faaliyet içinde olmadık. Beklentimiz bunların tamamen ortadan kalkması yönünde'' diye konuştu. -''TAKIMIN MORALE İHTİYACI VAR''- Uygun, bazı yerel gazetelerde takımda kaos varmış, kötüye gidiş varmış gibi haberler yapıldığını belirterek, söz konusu haberlerin taraftarı yanlış yönlendirdiğini söyledi. Olayları kötü göstermenin bir anlamı olmadığını anlatan Uygun, şöyle devam etti: ''Sonucunda deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybedilmiş bir maç var. Birinci dakikada ve devre arasında yaşanan talihsizlikler var. Bunlar futbolun doğasında var. Sahada olmayı arzuladım ama olamadım. Takımın morale ihtiyacı var. Alacağımız puanlar çok önemli. Zorlu süreçte medya ve taraftarın desteğini bekliyoruz. Basın biraz daha takıma sahip çıkmalı. İş çok kötüye gidiyormuş imajı çizerek değil, takımı koruyan ve kollayan haberler, yorumlar yapılmalı. Ortada kaybedilmiş sadece bir maç var. Lig uzun bir maraton. Burada destek çok önemli. Takımı ayağa kaldıracak futbolculara bu tarz baskı yapılması doğru değil.'' Uygun, Ümit Karan'ın sakatlığının devam ettiğini belirterek, ''Ümit bir hafta sonra takımla birlikte düz koşulara başlar. Sonraki hafta da idmanlara çıkabilecek duruma gelir'' diye konuştu.