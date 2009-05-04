Uygun: Şampiyon biziz, birinci kim bilmiyorum



Deplasmanda Gaziantepspor’a 2-1 mağlup olan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, zor bir deplasman olacağını daha önceden tahmin ettiklerini belirtirken şampiyonun kendileri olacağını ama birincinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Gaziantepspor maçında kazanmayı çok istediklerini, Gaziantepspor'un iyi bir takım olduğunu bildiklerini, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Gaziantepspor'un bugün canlı ve istekli olduğunu, kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade eden Uygun, maçın saatini eleştirdi.



Uygun, ''Bugün Gaziantep'te havanın sıcak oluşu futbol adına yapmak istediğimiz şeyleri engelledi. Dolayısıyla geçen hafta Sivas'ta 11 derecede maç oynarken, bugün 20-25 derecede bir sıcaklıkta maç oynatmak güzel bir fikirdi. Bu güzel fikri alanları tebrik ediyorum'' diye konuştu.





''Mağlubiyetin suçlusu aranıyorsa o benim'' diyen Uygun, ''Tabii zor bir deplasmanda olduğumuzu biliyorduk, ancak kazanmak istiyorduk. Daha önce 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet diyordum. Şimdi 3 galibiyet, 1 beraberlikle arzuladığımız hedefe varacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Şampiyon biziz, ama birinci kim bilmiyorum. Buraya kadar gelen, bu bütçe ve bu kadroyla bunu başarabilen bir Sivas camiası var. Gaziantepspor oraya geldiğinde onbinlerce karanfille karşılamıştık, aynı şekilde uğurlanıyoruz.'' dedi.