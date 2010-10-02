-UYGUN: ''OYUNDAN MEMNUNUM'' İZMİR (A.A) - 01.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile golsüz berabere kalan Bucaspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ''Oyundan memnunum, bütün futbolcularımı tebrik ediyorum'' dedi. Uygun, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Bucaspor olarak bu maçı kazanmak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi. Maç içinde çok gol pozisyonu bulduklarını kaydeden Uygun, ''Futbolun cilvesi... Bir çok pozisyonu harcadık. Rakibe pozisyon vermeden, bireysel yeteneklerini sergileyen iyi bir takım vardı. Oyundan memnunum, bütün futbolcularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu. Bucaspor'un 4 haftadır kazanamadığının hatırlatılması üzerine Uygun, şunları kaydetti: ''Biz her zaman yeni takım olduğumuzu ve zamana ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bunu söylerken taraftarlarımızın da bize destek olmasını, takım hata yapsa bile yanımızda olmasını istedik. Mağlup olduğumuz takımlar bizim bütçemizin 3-5 katı ekiplerdi. Önümüzdeki süreçte ne kadar zor deplasmanlarımız olsa da sahamızda oynayamasak da maddi durumumuz iyi olmasa da bu futbolcu kardeşlerim en iyi şekilde mücadelesini sürdürecektir.'' Uygun, ayrıca, maç sırasında 4. hakemin kendisini ve yardımcılarını uyardığını hatırlatarak, ''Yedek kulübesinde bize ayrılan bölgede zaman zaman oyunculara yardımcı olmak için bu alanı kullanıyoruz. Orası bizim evimiz, onu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı. Bucaspor'da Hollanda kampında sakatlanan Zafer, bu sezon ilk kez, karşılaşmanın ikinci devresinde görev yaptı. -ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ- Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Ali Haldun Girginer de yaptığı açıklamada, puan cetvelinin altındaki takımlarda kaliteli mücadele beklemenin çok fazla iyimserlik olduğunu belirterek, ''5 puanlık ile 2 puanlık takımın mücadelesinde amacımız rakibimizi yakalamaktı. İlk yarıda stresten dolayı iyi bir mücadele ortaya koyamadık. İkinci yarıda futbol adına önemli işler yaptık. Kazanabileceğimiz bir maçtı ancak pozisyonlarımızı değerlendiremedik. Her iki takım fair play içinde güzel bir mücadele ortaya koydu. Bizim bundan sonraki hedefimiz mücadeleci oyunumuzu devam ettirerek, Eskişehirspor'u hak ettiği yere getirmektir'' dedi. Girginer, yönetim kurulunun bu maç için kendisine görev verdiğini hatırlatarak, ''Yeni teknik direktör getiriline kadar ben varım. Önümüzdeki 15 günlük süre içinde yönetim en iyi kararı alacaktır'' diye konuştu. Bu arada, karşılaşmayı 4 bin 351 kişi izlerken, hasılat da 46 bin 790 lira oldu.