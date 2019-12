Uygun kalp bulunamazsa hayatını kaybedecek

Konya'da kalp yetmezliği çeken 15 yaşındaki Demet Altınbaş, bir an önce uygun kalp bulunup nakil yapılmazsa hayatını kaybedecek.



Demet Altınbaş, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, AA muhabirine, konuşmakta güçlük çektiğini söyledi. Kalp nakli beklerken yaşamını yitiren birçok oda arkadaşının olduğunu, çoğunun gözleri önünde yaşama veda ettiğini belirten Altınbaş, çektikleri acıların herkes tarafından bilinmesi ve organ nakli konusunda herkesin gönüllü olması için objektifler karşısında konuşmaya karar verdiğini söyledi.



Hastalığının henüz 9 yaşındayken tespit edildiğini, kalp yetmezliği teşhisi konduğunu ifade eden Altınbaş, şöyle dedi:



"Bugüne kadar ilaç tedavisi gördüm. Ancak sona geldik. Doktorum kalp naklinin şart olduğunu söylüyor. Kalp nakli için gerekli yerlere başvurduk. Bugüne kadar bir sonuç çıkmadı. Bu durum bizi üzüyor. Okuluma ara vermek zorunda kaldım. Oysa okumayı çok istiyordum. Başarılı bir öğrenciydim."



Erken ayrılmak istemiyor



Midesinde şişlik olduğunu, rahat yürüyemediğini, nefes alıp vermede zorluk çektiğini belirten Demet Altınbaş, şöyle konuştu:



"Durum böyle olunca yaşamak çok zor. Yaşıtlarım genç kızlığını yaşarken ben hep zamanımı yatakta geçiriyorum. Bazen ağrılarımdan uyuyamıyorum. Nakil beklerken yaşamını yitiren çok kişi tanıdım. Ben de bunlardan biri olmak istemiyorum. Ben ve benim gibi organ bekleyen hastalar için, insanlar duyarlı olursa seviniriz. Hayatlarının baharında olan bizler, sevdiklerimizden erken ayrılmak istemiyoruz."



Her an hayatını kaybedebilir



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatri Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevim Karaaslan, kalp kasının fonksiyonlarından birinin genişleyememesi nedeniyle kalp yetmezliği bulunan Demet Altınbaş'ın, hastanenin Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gördüğünü söyledi.



Kalbinde problem olan hastaya ilaç tedavisinin artık bir fayda sağlamadığını ifade eden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kızımızın hayatını kurtarmak için kalp nakli şart. Göz göre göre bu çocuklarımızı kaybediyoruz. Nakil yapılırsa bir genç kız hayata tekrar dönecek. Eğer bu süreç gecikirse, bu kızımızı da her an kaybedebiliriz. İnsanların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz."