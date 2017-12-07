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Uygulama yapan polislere kadınlardan tandır ekmeği ikramı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde zırhlı araçların desteğiyle asayiş uygulaması yapan polislere, mahalleli kadınlar tarafından sıcak tandır ekmeği ikram edildi

07 Aralık 2017 22:29

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Yenişehir ilçesinde zırhlı araçların desteğiyle asayiş uygulaması yapan polislere, mahalleli kadınlar tarafından sıcak tandır ekmeği ikram edildi.
Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulamaya zırhlı araçlar da destek verdi. Uygulama sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, şüpheli görülen kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolleri yapıldı.
Uygulama sırasında mahalleleri kadınlar, polislere pişirdikleri sıcak tandır ekmeğinden ikram etti. Uygulama sırasında polisler, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi. 

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