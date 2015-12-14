Üyelik müzakelerinde yeni fasıl



Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ve Sırbistan arasındaki tam üyelik müzakerelerinde yeni fasıllar açılıyor.

Türkiye – AB görüşmelerinde ekonomi ve para politikalarını içeren 17'inci fasıl ele alınacak.

İki yıldır Türkiye'yi ilgilendiren müzakere fasıllarına yenileri eklenmemişti. Şimdiye kadar 35 fasıldan 14'ü açılabilmişti.

Türkiye mülteci krizinde AB ile işbirliğine, tam üyelik görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını şart koşmuştu.

Belgrad'la da iki fasıl açılıyor

Sırbistan ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinde ilk kez, mali kontrol ve Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesi konulu iki faslın görüşülmesine başlanacak.