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Dünya
Deutsche Welle

Üyelik müzakelerinde yeni fasıl

AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinde bir fasıl daha açılıyor.

14 Aralık 2015 11:13


Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ve Sırbistan arasındaki tam üyelik müzakerelerinde yeni fasıllar açılıyor.

Türkiye – AB görüşmelerinde ekonomi ve para politikalarını içeren 17'inci fasıl ele alınacak.

İki yıldır Türkiye'yi ilgilendiren müzakere fasıllarına yenileri eklenmemişti. Şimdiye kadar 35 fasıldan 14'ü açılabilmişti.

Türkiye mülteci krizinde AB ile işbirliğine, tam üyelik görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını şart koşmuştu.

Belgrad'la da iki fasıl açılıyor

Sırbistan ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinde ilk kez, mali kontrol ve Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesi konulu iki faslın görüşülmesine başlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeBirliğiSırbistanKosovaDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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