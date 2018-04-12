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Dünya

Uydu görüntülerine göre Rus gemileri Tartus'taki üsten ayrıldı

Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği aktarıldı

12 Nisan 2018 13:33

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional’ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri Suriye’deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı.

Sputnik'te yer alan haberlere göre, Image Satellite Internacional, Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası doğrultusunda yanıt amaçlı bir karar alacağını belirtmişti. Trump “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” ifadesini kullanmıştı.

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