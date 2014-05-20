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Yaşam
Deutsche Welle

Uydu aracılığıyla internet

İnternete bağlanmak isteyenler çoğunlukla ya bir kablo ya da cep telefonu kullanıyor. Ancak günümüzde uydu aracılığıyla da stabil ve güvenilir bir şekilde internete bağlanılabiliyor.

20 Mayıs 2014 19:42


Telespazio-VEGA adlı firmadan Patrick Lewis, Berlin'deki Uluslararası Havacılık Fuarı'nda, günümüzde dünyada internete nasıl bağlanılabileceğini göstermek için uydu aletleri yerleştirilmiş bir araçta sunum yapıyor. Anten, aracın tavanında görünmeyen bir kutunun içine gizlenmiş. Lewis otomobili açıyor ve bagajda kurulmuş iki cihaz göze çarpıyor. Lewis, "Bagajda iki cihaz var. Biri tavandaki uydu antenleri için kontrol cihazı, diğeri de veri gönderimi ve alımını sağlayan uydu modemi" diyor.

Kullanımı ise çok kolay: "Aslında kullanmak için iki düğme var. Düğmelerden biri uyduyu bulmayı sağlıyor, diğeri de uyduya girmeyi. Benim gibi teknoloji eğitimi almamış bir satıcı bile bu aleti çok kolay kullanabilir.“

Lewis, ilk düğmeye basıyor. Tavandaki kutu açılıyor ve çanak anten otomatik olarak dışarı çıkıyor. Lewis, "Antende bir GPS sensörü, pusula ve otomobilin tam olarak hangi açıda durduğunu gösteren bir ölçüm aleti yer alıyor. Kontrol ünitesi, tüm bu verileri milimetrik bir doğrulukla uyduya yöneltmek için kullanıyor" ifadelerini kullanıyor.

İki dakika sonra internet bağlantısı sağlanıyor. Aynı anda internet erişim hızı da görülebiliyor. Veri indirmede 20 megabayt, veri yüklemede ise 6 megabayt.

Uydu aracılığıyla internet erişimi çok da pahalı değil. Tesisat bir kez kurulduktan sonra, tüm bant genişliği kullanılmıyor ve masraflar da ayda 60 euro civarında tutuyor. Ve her zaman otomobil tavanına pahalı bir mobil verici anteni kurmak da gerekmiyor. Televizyonlarda kullanılan çanak antenlerin de çoğu kez yettiği belirtiliyor.

Ücra köşelerdekiler için fırsat

Dünya genelinde ücra bölgelerdeki okul ya da işletmeler de bu şekilde kolaylıkla internete bağlanabiliyor. Gelişmiş sanayi ülkelerindeki müşteriler için de uydu aracılığıyla internet özellikle işletme güvenliği açısından tercih edilebilir.

Uydu bağlantıları ayrıca doğal afetler sırasında da kurtarma ekipleri için çok önemli. Bu nedenle itfaiye ve afet koruma ekiplerinin araçları bu tarz aletlerle donatılmış durumda. Kurtarma ekipleri bu sayede dış dünyadan önemli bilgileri alabiliyor. Fizikçi Karl-Heinz Walker, "Felaket bölgesine geldiğinizde acil olarak uzaydan hızlı görüntüye ihtiyacınız var. Felaketin boyutu gerçekte ne kadar? Bir uydu anteni aracılığıyla bunu çok hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarabilirsiniz. Başka araçlarla bu mümkün değil" şeklinde konuşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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