Uyarı yapılmıştı, İstanbul'da fırtına etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunduğu İstanbul’da kötü hava şartları etkisini göstermeye başladı. Marmara denizindeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edilirken; Üsküdar-Eminönü vapur seferleri de karşılıklı olarak durduruldu.

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada, "İl genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denirken; dün de bölgede güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması beklendiği kaydedilmişti.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.