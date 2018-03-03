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Yaşam

Uyarı yapılmıştı, İstanbul'da fırtına etkisini artırdı

Kuvvetli yağış ve rüzgarın görüldüğü İstanbul'da, deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı

03 Mart 2018 16:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunduğu İstanbul’da kötü hava şartları etkisini göstermeye başladı. Marmara denizindeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edilirken; Üsküdar-Eminönü vapur seferleri de karşılıklı olarak durduruldu. 

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada, "İl genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denirken; dün de bölgede güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması beklendiği kaydedilmişti. 

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.

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