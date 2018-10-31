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Uyarı levhasına çarpan motosikletli öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ali Özkan (50), yönetimindeki motosikletle yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak yaşamını yitirdi

31 Ekim 2018 19:43

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ali Özkan (50), yönetimindeki motosikletle yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Ödemiş-Kiraz karayolu Gereli Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaymakçı Mahallesi yönüne giden Ali Özkan, tescilsiz motosikletiyle yol kenarındaki, çalışma olduğunu gösteren levhaya çarptı. Yere düşen Özkan, kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Özkan\'ın öldüğü belirlendi. Özkan\'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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