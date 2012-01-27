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Uyarı ateşi 4. kattaki kadını yaraladı İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 03:07

-Uyarı ateşi 4. kattaki kadını yaraladı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan ve içerisinde 4 hırsızlık zanlısının bulunduğu çalıntı araca uyarı ateşi sonucunda bir kadın silahla yaralandı. Gaziosmanpaşa Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine içerisinde 4 kişinin bulunduğu plakasız minibüse ''dur'' ihtarında bulundu. ''Dur'' ihtarına uyulmaması üzerine polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada cadde üzerindeki bir apartmanın 4. katında oturan ve olayı evinin penceresinden izleyen Nermin Ağaoğlu (28), polis ekiplerinin uyarı ateşi sonucu silahla yüzünden yaralandı. Polisin bir süre kovaladığı araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, yaşanan kovalamaca sırasında bir polis memuru da düşerek dizinden yaralandı. Yaralı Ağaoğlu ile polis memuru olay yerine sevk edilen ambulansla Özel Avrupa Şafak Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Nermin Ağaoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, polis memuru ise yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Çalıntı olduğu belirlenen araçta bulunan 4 hırsızlık zanlısının Gaziosmanpaşa Polis Merkezinde sorguları sürerken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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