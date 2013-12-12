Uyardığı öğrencinin yakınları öğretmene satırla saldırdı



Batman’da Petrol Ortaokulu öğretmeni Mehmet Emin Gülmüş, gürültü yaptığı için uyardığı öğrencisinin 3 yakınının sınıfta satırlı saldırısına uğradı. Sağ eline 10 dikiş atılan Gülmüş, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay Batman’ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Petrol Oratokulu’nda bu sabah meydana geldi. İddiaya göre sınıf öğretmeni Mehmet Emin Gülmüş, sınıfta gürültü yapan bir kız öğrenciyi sessiz olması konusunda uyardı. Arif Arsalan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, uyarıdan bir süre sonra sınıfa gelen ve öğrencinin yakınları olduğu belirtilen 3 kişi, satır ve bıçakla öğretmen Gülmüş’e saldırdı. Saldırı, gürültü üzerine sınıfa gelen diğer öğretmenler tarafından güçlükle önlendi.

Saldırıda sağ elinden yaralanan Gülmüş’ün eline götürüldüğü hastanede 10 dikiş atıldı. Gülmüş’ün şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan 3 kişi, polisteki soruşturmasının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Saldırı kınandı

Öğretmen Gülmüş’ün satırlı bıçaklı saldırıya uğraması sendikalar tarafından okul önünde protesto edildi. Öğretmen Gülmüş, "Öğrenciyi uyardım ama bir anda yakınları tarafından sınıf basıldı. Satır ve bıçaklarla üzerime yürüdüler. Kendimi korumaya çalıştıysam da sağ elimden yaralandım. Elime 10 dikiş atıldı. Saldırganlardan davacıyım" dedi.

Eğitim-Sen Batman Şube Başkanı Bülent Hatun, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şafi Özperk, Özgür Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Sevinçer ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aykan Sarıkaya, Petrol Ortaokulu öğretmenleriyle birlikte saldırıya tepki gösterdi. Eğitim-Sen Şube Başkanı Bülent Hatun, "Eğer bir daha benzeri bir saldırı gerçekleşirse işi bırakma eylemine kadar gideceğiz. Okullarda özel güvenlik elemanlarının görevlendirilmesini istiyoruz. Temennimiz bu olayların son bulmasıdır. Her şeyden önce eğitimci, iş ortamında huzur istiyor" dedi.