'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı, FETÖ'den gözaltına alındı

Yapımcı Ali Avcı, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı. Avcı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini ele aldığı yeni filmi "Uyanış"ın fragmanı, kamuoyunda tepki çekmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ele alındığı filmin fragmanında cuntacı askerler, Erdoğan'ın ailesini öldürüp, kafasına silah dayıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı. Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi.



Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.