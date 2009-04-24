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Spor

Uyanık Trabzonsporlular!

24 Nisan 2009 18:22


Süper Lig'de yarın oynanacak olan Sivasspor-Trabzonspor maçı öncesinde, bazı Trabzonsporlu taraftarların Sivasspor tribünlerinden bilet aldığının belirlenmesi üzerine İl Spor Güvenlik Kurulu maça gelenlerin yanlarında kimlik bulundurma zorunluluğu getirdi. Sivas kimliği taşımayan taraftarlar kırmızı-beyazlılar için ayrılan tribünlere giremeyecek.

Sivasspor AsBaşkanı Erdal Sarılar, bazı Trabzonspor taraftarının Sivasspor tribünlerinden bilet aldığının tespit edildiğini belirterek, bu konuda İl Spor Güvenlik Kurulu'nun değerlendirmede bulunduğunu ifade etti. Sarılar, "Her hangi bir provakasyon yaşanmaması ve olumsuz olayların engellenmesi için böyle bir karar alındı. Bu yüzden maça gelenlerin yanlarında mutlaka kimliklerini de bulundurmaları gerekiyor" dedi.

İl Spor Güvenlik Kurulundan yapılan açıklamada ise, "Sivasspor-Trabzonspor maçında misafir takım seyircilerinin Sivas seyircilerine yönelik ayrılan bölümlerden bilet aldıklarının tespit edilmesi üzerine müsabakaya gelecek olan taraftarların kimliklerini yanlar ında getirmelerini istiyoruz. Kimliksiz olan taraftarlar kesinlikle stadyuma alınmayacaktır. Olası bir olaya ve provakalara karşı alınan önlemlere ve kararlara taraftarların uymasını bekliyoruz. her iki takım açısından da çok önemli olan bu kararı uygulayacağız" denildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile çevre illerden polis desteği istendiği ve stadyumda iki güvenlik şeridi olu şturularak her iki takımın taraftarlarının kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alınacağı duyuruldu.

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