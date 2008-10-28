Demet Akalın ile Oğuz Kayhan’ın ilişkisini sosyetik güzel Selin İmer’den gelen aşk mesajlarının bitirdiği ortaya çıktı.



Demet Akalın’ın sevgilisi Oğuz Kayhan’dan ayrılmasının gerçek nedenin “ihanet” olduğu ortaya çıktı. Akalın’ın, sevgilisinin cep telefonunda sosyetenin tanınmış ismi Selin İmer’den gelen aşk mesajlarını yakaladığı öğrenildi. İddiaya göre ihanet olayı şöyle ortaya çıktı: Geçtiğimiz Cuma günü Demet Akalın ve Oğuz Kayhan çifti Ulus’taki evlerinde gece geç saatlere kadar sohbet edip, eğlendi. Çift yatmak için odalarına gitti.



3 adet aşk mesajı



Akalın uyku tutmayınca sabaha karşı 05’00’te uyandı. Sevgilisi Oğuz Kayhan’ın cep telefonunu açık unuttuğunu fark edince telefonu karıştırmaya başladı. Mesajlar kısmına geldiğinde ise 3 adet aşk mesajıyla karşılaştı. Akalın, bu mesajların Oğuz Kayhan’a sosyetik güzel Selin İmer tarafından gönderildiğini görünce çok sinirlendi. Özellikle de “uyandın mı aşkım” mesajı Akalın’ın çılgına dönmesine neden oldu. Hemen soluğu yatak odasında uyuyan Oğuz Kayhan’ın yanında aldı ve mesajların hesabını sordu. Sakinleşince de ilişkisini bitirmek istediğini söyledi.



Kayhan inkar etti



Akalın, Oğuz Kayhan’ın “durum bildiğin gibi değil” sözlerine de aldırış etmedi. Bu kavganın ertesi günü Kayhan iş seyahati nedeniyle Amerika’ya giderken Akalın ise radikal kararlar aldı. İlk iş olarak Ulus’da kendisine ait olan evden Kayhan’ın eşyalarını boşalttı. Oğuz Kayhan’ın telefonlarını açmayan Akalın’ın ayrılık konusunda bu kez çok kararlı olduğu öğrenildi. Oğuz Kayhan ayrılık dedikodularıyla ilgili olarak “Büyütülecek bir şey değil. Amerika’dan dönünce sorunu çözeceğim” demişti.



Sevgilisinin eşyalarını gönderdi



Oğuz Kayhan 2 yıl önce Demet Akalın’ın Ulus’taki evine yerleşmişti. Mesaj olayı ile birlikte Akalın sevgilisinin eşyalarını topladı ve Kayhan’ın daha önce oturduğu eve gönderdi. Ünlü şarkıcı, daha önce de manken Seda Ertan ile el ele görüntülenen Oğuz Kayhan’ı affetmiş

