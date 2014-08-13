Üvey yeğeninin tecavüz girişimini, kedisi engelledi

Diyarbakır'da 20 yaşındaki üvey yeğeninin tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen 18 yaşındaki H.T.'nin, evdeki kedinin şüpheli S.B.'nin üzerine atlaması üzerine kurtulduğu iddianamede yer aldı. Şikayet üzerine tutuklanan şüpheli S.B. hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 20 yaşındaki S.B., geçen Nisan ayında ziyaret amacıyla kısa süre önce evlendirilen 18 yaşındaki üvey teyzesi H.T.'nin evine geldi. Üvey teyzesiyle kahvaltı yapan S.B. iddiaya göre bir süre sonra H.T.'ye "Gel yanımda otur. Sana sarılıp bir şeyler anlatmak istiyorum" dedi.

DHA'daki habere göre, H.T.'nin teklifi redderek başka yere oturması üzerine ısrarını sürdüren S.B.'nin, "Öz teyzem değilsin. Senden hoşlanıyorum. Bir defa birlikte olabiliriz" dedi. Şüphelinin ısrarı üzerine genç kadının yatak odasına gittiği belirtilen iddianamede, S.B.'nin de peşinden yatak odasına gittiği kaydedildi. İddianameye göre, yatak odasına giden S.B. üvey teyzesine, saldırmaya başladı.

Kedi S.B.'nin üzerine atladı

İddiaya göre, S.B., üvey teyzesinin kıyafetlerini zorla çıkarmaya çalışırken H.T. kurtulmak için uzun süre boğuştu. Boğuşma sırasında evdeki kedi S.B.'nin üzerine atladı. H.B. ise bundan yararlanarak kaçıp evdeki eşyaları S.B.'ye fırlattı. Evin dış kapısını açıp, yardım isteyince S.B. evden kaçtı.

'Tekrar döndü'

İddianamede, evden çıktıktan bir süre sonra dönen S.B.'nin üvey teyzesi H.T.'nin boğazını sıkarak, tehdit ettiği H.T.'nin 'Polis imdat' telefonunu araması ve komşuların gelmesi üzerine şüphelinin kaçtığı belirtildi. Hastaneye sevk edilen kadının bilek, kol ve sırtında yaralanmaların tespit edildiği vurgulandı.

‘Evcil hayvan saldırısı tecavüzü engelledi’

Cumhuriyet Savcısı Ömer Yurdusev, hazırladığı iddianamede güvenlik kuvvetlerinin sürdürdüğü aramalarda kaçan şüphelinin bir süre sonra yakalanarak tutuklandığı belirtilirken şu ifadeler yer aldı: "Şüphelinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmekte rızası bulunmayan 15-18 yaş aralığındaki mağdura cebir kullanarak cinsel ilişkiye girmeye çalışmaktan ibaret eylemleri mağdurun aşırı direnci, evcil hayvanın saldırısı etkisi ve komşuların olay yerine gelmesi gibi dış etkenler nedeniyle son bulması karşısında 'Çocuğa karşı cinsel istismara teşebbüs' suçunu oluşturmaktadır."

18 yaşın içinde bulunan kişi çocuk sayılır

Savcı Yurdusev'in hazırladığı iddianamede, saldırıya maruz kalan kadının 18 yaşında olduğu hatırlatıldı, TCK ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de dikkat çekildi. İddianamede, şöyle denildi:

"Sözleşmenin 1'inci maddesine göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. TCK'nin 6'ncı maddesindeki tanıma göre çocukluk 18 yaşın doldurulmasına kadar devam eder. O halde 18 yaşın içinde bulunan kimse çocuk sayılır. Birinci yaşın 1'inci doğum gününün doldurulmasıyla kutlandığı göz önüne alınırsa, 18'inci yaş gününün kutlanması ve 19 yaşından gün alınmasıyla çocukluk sona erer. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin aksine TCK ile çocuğun 18 yaşını doldurmadan reşit olmasına değer verilmemiştir. Kişi evlenme veya mahkeme kararı ile reşit olsa bile 18 yaşını doldurmadığı sürece çocuk sayılır." İddianamenin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanık S.B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.