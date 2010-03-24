Üvey oğlu ile aşk iddiası yuvayı yıktı

T24 - Antalya'da 31 yaşındaki Melike A.'nın, ilk eşinden olan oğlu 24 yaşındaki Mehmet Emin A. ile ilişki yaşadığını iddia eden 45 yaşındaki İrfan A., bugünkü duruşmada eşinden boşandı.1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Melike A.'nın talep ettiği 70 bin liralık tazminat reddedildi. 9 yaşındaki çocukları B.'nin velayeti de babaya verildi.





İrfan A., 1984 yılında evlendiği Eşe A.'dan iki çocuk sahibi oldu. Anlaşamayan çift, 1995 yılında boşandı. Çocuklardan M.'nin velayeti annesine, Mehmet Emin'inki ise babası İrfan A.’ya verildi. Çift ayrıldıktan sonra baba-oğul aynı evi paylaşmaya başladı.





Havalimanında çalışan İrfan A., oğlu 14 yaşındayken 2000 yılında ailesinin önerisiyle ikinci kez evlendi. Melike A.’dan B. adını verdiği bir oğlu daha olan İrfan A.’nın mutluluğu, iki yıl önce bozuldu. Oğlunun kirli iç çamaşırını yatak odasında bulan İrfan A. ile eşi Melike A. arasında sorunlar başladı. Eşi ile oğlunun arasındaki ilişkinin üvey anne ile oğul arasındaki ilişki gibi olmadığını fark eden İrfan A., boşanma davası açtı.





Mahkemenin belirlediği 1400 TL tedbir nafakasını alan eşiyle oğlunun kiraladıkları dairede birlikte yaşadıklarını belirten İrfan A., Melike A.'la evlendikleri sırada oğlunun 14 yaşında olduğunu ve ilişkinin o tarihlerde başladığını ileri sürdü. Eşi Melike A. da mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. A. çiftinin ayrı ayrı açtıkları boşanma davası geçen günlerde birleştirildi.





1'inci Aile Mahkemesi'nde bugün görülen boşanma davasında karar verildi. Duruşmaya İrfan A., avukatı Selvinaz Demir ile Melike A. da avukatı Erkan Uysal ile katıldı. Daha önce modern kıyafetler giyen Melike A.'nın türbanlı gelmesi dikkat çekerken, eşi İrfan A. tanımakta güçlük çekti.





Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Melike A.'nın istediği 20 bin liralık manevi, 50 bin liralık maddi tazminatı reddetti. Oğlu B.A.'nın velayeti baba İrfan A.'ya verildi. Mahkeme, 1400 lira olan tedbir nafakasını da kaldırdı.





Davadan istediklerini elde eden İrfan A. sevinç içinde kalırken, tüm talepleri reddedilen Melike A. ise büyük şok yaşadı. Duruşma çıkışında Melike A. ile avukatı Erkan Uysal, hızla adliyeyi terk etti. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen İrfan A., “Allah beni bu kadından kurtardı. Bir daha evlenmek mi, tövbeler olsun” dedi.