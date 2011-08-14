Üvey kardeşe miras yok





T24 - İş adamı Sıtkı Çiftçi’nin dört çocuğu ile üvey kardeşleri Nurhan Çiftçi arasındaki miras davası sonuçlandı. Mahkeme, Nurhan Çiftçi’yi 1962’de 990 bin lira alıp feragat ettiği gerekçesiyle mirastan men etti





Gayrımenkul zengini iş adamı Sıtkı Çiftçi, 27 Nisan 2010 tarihinde 93 yaşında ölünce çocukları Satvet, Samim, Sernur ve Serdar Çiftçi kardeşler miras işlemlerinin başlatılması için Şişli 2. Sulh Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru sonucunda mirasın 4 kardeş arasında paylaşılmasına karar verildi. Kardeşlerin kuzenleri avukat Cumhur Çiftçi amcası Sıtkı Çiftçi’nin Nurhan adındaki evlilik öncesindeki sevgilisi Jartar Şuşat ‘tan olan oğlunun da mirasta hakkı olduğunu ileri sürerek kardeşleri savcılığa ihbar etti. Bunun üzerine Nurhan Çiftçi de dört kardeşinden şikayetçi oldu. 4 kardeşin Şişli 3. Sulh Mahkemesi’nden aldığı veraset ilamının sahte olduğunu iddia eden Nurhan Çiftçi, 11 Ocak 2011’de Kadıköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak mirasta hakkının olduğunu gösteren bir veraset ilamı çıkardı.







İptalini istediler







Üvey kardeşlerinin Kadıköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden aldığı veraset ilamının iptalini isteyen Çiftçi kardeşler, 21 Ocak 2011 tarihinde Şişli 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Çiftçi kardeşler, babaları Sıtkı Çiftçi’nin mirasçısı olmamasına rağmen Kadıköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Nurhan Çiftçi’yi de mirasçı kabul ederek bir mirasçılık belgesi verdiğini anlattı. Kardeşler Nurhan Çiftçi’nin babaları Sıtkı Çiftçi ile 1962 yılında noter kanalıyla bir feragatname anlaşması yaptığını belirterek mirasçı olmadığını savundu.







Feragat etti, mirasçı değil







Dava sürecinde kardeşlerin iddialarını değerlendiren mahkeme, geçen Temmuz ayında kararını verdi. Mahkeme yapılan incelemeler sonunda Nurhan Çiftçi’nin mirasta payı olmadığına karar verdi. Gerekçeli kararda Nurhan Çiftçi’nin 1962 yılında babası Sıtkı Çiftçi’den 990 bin lira alarak mirastan feragat etmesi nedeniyle mirasçılığı kaybettiği, miras payının diğer mirasçılar Samim, Satvet, Sernur ve Serdar Çiftçi’ye kalacağının tespitine ve verasetin bu şekilde gerçekleşmesi gerektiği anlatıldı.





‘Soyadımızı kirletti’





Olaydan önce Nurhan Çiftçi ile hiç görüşmediğini belirten Sıtkı Çiftçi ’nin oğlu Satvet Çiftçi, “Avukat kuzenim Cumhur Çiftçi’nin tehdidi ile Nurhan’ın varlığını öğrendim. Babamın vefatından 1-2 ay sonra tanıştık. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla durumu kötüymüş. Bunu da öğrenince onu ofisime çağırarak geçimi için 3 daire ve borçları için para vermek istedim. Parayı verdiğim halde o beni şikayet etti ve fazla kazanç sağlamak için soyadımı kirletmeye çalıştı. Gözaltındayken beni tehdit ederek 40 milyonluk senet imzalatmaya çalıştılar ama başaramadılar. Adalet yerini buldu” diye konuştu.





Gayri menkul zengini







Chrysler, Volkswagen ve Engelbert lastiklerinin Türkiye distribütörlüğünü yapan Sıtkı Çiftçi, gayrımenkul zengini iş adamı olarak tanınıyordu. Büyük çoğunluğu Park Maya sitesinde olmak üzere 400 adet lüks dairesi bulunan Çiftçi, Maya Meridyen ve Meridyen Plaza’nın da sahibiydi.