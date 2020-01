-Üvey büyükannesi trafik kazasında yaralandı NAİROBİ (A.A) - 06.02.2012 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenya'da yaşayan üvey büyükannesi, trafik kazasında yaralandı. Sarah Obama'nın bir yakını, Obama'nın üvey büyükannesinin, önceki gün ülkenin batısındaki Kogalo köyüne giderken, seyahat ettiği aracın takla atması üzerine hafif yaralandığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen akraba, şoförün, Kisumu havaalanı yakınında bir kamyonu geçmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybettiğini kaydetti. Sabah Obama, ABD Başkanı'nın büyükbabasının ikinci eşi. Barack Obama, "Dreams from My Father" (Babamdan Hayaller) adlı kitabında Sarah Obama'dan "Nine" diye söz ediyor.