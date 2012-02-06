T24 LogoT24 Logo
Dünya

Üvey büyükannesi trafik kazasında yaralandı NAİROBİ (A.A)

06 Şubat 2012 15:52

-Üvey büyükannesi trafik kazasında yaralandı NAİROBİ (A.A) - 06.02.2012 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenya'da yaşayan üvey büyükannesi, trafik kazasında yaralandı. Sarah Obama'nın bir yakını, Obama'nın üvey büyükannesinin, önceki gün ülkenin batısındaki Kogalo köyüne giderken, seyahat ettiği aracın takla atması üzerine hafif yaralandığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen akraba, şoförün, Kisumu havaalanı yakınında bir kamyonu geçmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybettiğini kaydetti. Sabah Obama, ABD Başkanı'nın büyükbabasının ikinci eşi. Barack Obama, "Dreams from My Father" (Babamdan Hayaller) adlı kitabında Sarah Obama'dan "Nine" diye söz ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24