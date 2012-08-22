T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üvey babasını ve sevgilisini benzin döküp yaktı

Samsun'da üvey babasını başka bir kadınla yatakta yakalayan İlkay Kırbaş evi ateşe verdi

22 Ağustos 2012 18:40

Samsun'da üvey babasını başka bir kadınla yatakta yakalayan 25 yaşındaki İlkay Kırbaş, benzin dökerek evi ateşe verdi.

İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi’nde bugün saat 01.00’de meydana gelen olayda, seyyar satıcılık yapan İlkay Kırbaş, 3 yıl önce annesi Aysel Şen’in hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, yaklaşık 3 yıl evli kaldığı üvey babası Ahmet Şen’in evine gitti. Kasap olan Şen’i yatak odasında Y.A adlı kadınla birlikte gören Kırbaş, hiç bir şey demeden evden çıktı.

 

Bir bidon benzinle geri döndü

 

Bir süre sonra aldığı bir bidon benzin ile geri dönen İlkay Kırbaş, iki katlı evin ikinci katında uyuyan Şen ile Y.A’nın üzerine ve odalara dökerek evi ateşe verdi. Alevler içinde kalan iki kişi olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralanan iki kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçmaya çalışan İlkay Kırbaş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (İsmail Akduman/ DHA)

ETİKETLER

Üvey babasamsunbenzinyaktısevgili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24