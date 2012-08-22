Üvey babasını ve sevgilisini benzin döküp yaktı

Samsun'da üvey babasını başka bir kadınla yatakta yakalayan 25 yaşındaki İlkay Kırbaş, benzin dökerek evi ateşe verdi.

İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi’nde bugün saat 01.00’de meydana gelen olayda, seyyar satıcılık yapan İlkay Kırbaş, 3 yıl önce annesi Aysel Şen’in hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, yaklaşık 3 yıl evli kaldığı üvey babası Ahmet Şen’in evine gitti. Kasap olan Şen’i yatak odasında Y.A adlı kadınla birlikte gören Kırbaş, hiç bir şey demeden evden çıktı.

Bir bidon benzinle geri döndü

Bir süre sonra aldığı bir bidon benzin ile geri dönen İlkay Kırbaş, iki katlı evin ikinci katında uyuyan Şen ile Y.A’nın üzerine ve odalara dökerek evi ateşe verdi. Alevler içinde kalan iki kişi olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralanan iki kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçmaya çalışan İlkay Kırbaş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (İsmail Akduman/ DHA)