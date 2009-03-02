Üvey babasından hamile!

Brezilya 9 yaşında 23 yaşındaki üvey babasından ikizlere hamile kalan küçük kızın şokunu yaşıyor. Çünkü vücudu daha hamileliği kaldıracak düzeyde gelişmemiş...





Sao Paulo'da karın ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan küçük kızın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.



Doktorlar küçük kızın vücudunun hamileliği kaldıracağı konusunda şüpheli.

Çünkü leğen kemikleri henüz ikizleri taşıyabilecek kadar gelişmemiş.

Brezilya'da kürtaj yasalara aykırı ancak tecavüz ya da sağlık sorunlarında bazı istisnalar yapılabiliyor.



Polis tutanaklarına göre, 23 yaşındaki üvey baba, küçük kızı 6 yaşından beri taciz ediyor. Yine tutanaklara göre her taciz için küçük kıza 1 Breziyla reali ödüyormuş.

Polis şu anda kızın 14 yaşındaki ablasının da tacize uğrayıp uğramadığını araştırıyor.



Perşembe günü yakalanan üvey baba güvenlik nedeniyle başka bir eyalette tutuklu bulunuyor ve özel hücrede tutuluyor.





