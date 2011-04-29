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Dünya

UUİ'DEN KATE VE WILLIAM'A KUTLAMA WASHINGTON (A.A)

29 Nisan 2011 17:21

-UUİ'DEN KATE VE WILLIAM'A KUTLAMA WASHINGTON (A.A) - 29.04.2011 - Uluslararası Uzay istasyonu'nun (UUİ) astronotları, bugün bütün dünyanın izlediği törenle dünya evine giren Prens William ve Kate Middleton'a uzaydan mutluluklar diledi. Astronotlar Paolo Nespoli, Ron Garan ve Cady Coleman tarafından video bağlantısı aracılığıyla okunan mesajda, ''Uluslararası Uzay istasyonu'nun 27 Keşif Ekibi, uzaydan en iyi dileklerini iletmektedir. Hepimiz sizi izlemekteyiz'' ifadesi kullanıldı. Mesaj, NASA'nın www.nasa.gov. sitesinde de yer aldı.

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