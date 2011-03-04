-UÜ'DE REKTÖR ADAYI SEÇİMLERİ YAPILDI BURSA (A.A) - 04.03.2011 - Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ), Prof. Dr. Mete Cengiz'in vefatının ardından rektör adaylarının belirlenmesi için seçim yapıldı. 4 öğretim üyesinin aday olduğu seçimlerde, en yüksek oyu, 341 oyla Prof. Dr. Kamil Dilek aldı. UÜ Rektörlük A Salonu'nda gerçekleştirilen ve saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 16.00'da sandıkların kapanmasıyla tamamlandı. Toplam 874 öğretim üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu üniversitede, 841 öğretim üyesi sandığa gitti. 7 oy geçersiz kabul edilirken, 9 oy da boş çıktı. Seçimlerde, Prof. Dr. Kamil Dilek 341, Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay 183, Prof. Dr. Mahmut Yavuz 150 ve Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay 143 oy aldı. Seçim öncesinde adaylık açıklamasında bulunmayan Prof. Dr. Şahin Sırmalı, Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz, Prof. Dr. Mehmet Tasmacı, Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen, Prof. Dr. Oktay Gözü, Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, Prof. Dr. Naci Cangül, Prof. Dr. Muhittin Can'a da 1'er oy çıktı. Sandık Kurulunun, oy sırasına göre tutanakla tespit ettiği 6 kişilik liste, en geç 7 Mart Pazartesi günü Rektörlük tarafından YÖK'e gönderilecek. YÖK, yaptığı değerlendirmenin ardından listeyi üçe indirecek ve 21 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunacak. Cumhurbaşkanı Gül, üç adaydan birini UÜ Rektörü olarak atayacak.