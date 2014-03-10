Utku Kalı davasında mahkeme: Görevli değiliz

Jandarma istihbarat belgelerini sızdırdığı iddiasıyla yargılanan Utku Kalı'nın davasına bakan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün yapması gereken duruşmayı açmadı. Kalı'nın davasına hangi mahkemenin bakacağı belirsiz.

Reyhanlı katliamına ilişkin jandarma istihbarat belgelerini sızdırdığı iddiasıyla yargılanan Utku Kalı’nın davasına bakan Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 10 Mart’a yani bugüne tarih verdiği halde, duruşma yapmadı. Utku Kalı’nın davasına, özel yetkili mahkemelerin yerine kurulan Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10’uncu maddesiyle yetkili Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bakıyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TMK 10’la yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren düzenlemeyi onaylamasının ardından, davanın hangi mahkemeye gönderileceğine karar verilmesi gerekiyordu.

Davada duruşma yapılmadı

Ancak mahkeme heyeti, Kalı’nın avukatı Ceren Kalı hazır bulunmasına rağmen HSYK’dan karar beklendiği gerekçesiyle duruşmayı yapmadı. Mahkeme, baktığı dava dosyalarını göndereceği ilde hangi mahkemeye yollanması konusunda HSYK’dan cevap beklendiğini bildirdi. “Biz artık görevli değiliz” diyerek duruşma açılmaması üzerine avukat Ceren Kalı, durumu tutanakla kayıt altına aldırdı.

Reyhanlı patlaması ile ilgili belgeleri medyaya sızdırmakla

suçlanıyor

Kalı’nın dosyası daha öne askeri mahkemenin görevsizlik kararı vermesiyle Samsun’a gönderilmişti. Utku Kalı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde geçen Mayıs ayında yapılan katliamı El Kaide’nin Suriye’deki kolu olan En Nusra Cephesi’nin yapmış olabileceğine işaret eden Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı’na ait gizli yazışmaları sızdırmakla suçlanıyor.

Avukat Urfa: Mahkeme hangi talimatı bekliyor açıklasın

Davanın avukatlarından Özgür Urfa, mahkemenin 3 Mart tarihli duruşmayı, Meclis’ten geçen yasa yürürlüğe girmediği için 10 Mart’a ertelediğini hatırlatarak “Mahkemenin yapması gereken bugünkü duruşmayı açarak dosyayı görevli ve yetkili mahkemeye göndermek olmasına rağmen, hem duruşma açılmaması hem de dosyayı görevli-yetkili mahkemeye göndermemesinin hukuki bir izahı bulunmamaktadır” dedi. İstanbul TMK 10. maddeyle görevli mahkemelerin ellerindeki tüm dosyaları ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına göndererek görevli mahkemeye tevzi olması için işlem yaptıklarını belirten Urfa “Samsun 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nin HSYK talimatı bekliyoruz gerekçesinin hem hukuki dayanağı bulunmuyor hem de uygulamaya da açıkça aykırı. TMK 10. madde uyarınca yapılan bütün yargılamalarda dosyaların görevli mahkemelere gönderme işlemleri yapılırken, Utku Kalı dosyanın hukuki bir dayanağı olmayan hangi ‘talimatı’ beklediği derhal açıklanmalıdır”