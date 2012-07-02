Utku Çakırözer Beşar Esed'e ne sordu?

Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Birand ve Amberin Zaman'ın yapmaktan vazgeçtiği Beşar Esed röportajını Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer yaptı.
Çakırözer'in Esed'e sorduğu sorular şöyle:
- Türk jetini düşürme talimatını siz mi verdiniz?
• Silahsız bir uçağı hangi uluslararası hukuk kuralına dayanarak düşürdünüz?
- Erdoğan ile köprüleri nasıl attınız?
- İki yakın dost ne oldu da düşman kesildiniz? • Kim değişti? Erdoğan’ın isteyip sizin yerine getirmediğiniz sözler nelerdi?
- Cenevre’de ele alınan Geçiş Süreci’ni destekleyecek misiniz?
- Kimi daha çok dinliyorsunuz; Lavrov mu Clinton mı?
- Ölene kadar Cumhurbaşkanı mı kalmak istiyorsunuz? Görevi hangi koşulla bırakırsınız?
- Suriye’de yaşanan çocuk cinayetlerini kendi çocuklarınıza nasıl anlatıyorsunuz?
- Yaşananlarda hiç mi sorumluluğunuz yok?
- Son dönem artan PKK terörünün ardında sizin yönetiminiz mi var?
- İslam dünyasında laikliğin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Arap Baharı bölgeye ve Suriye’ye ne getirdi?