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Utku Çakırözer Beşar Esed'e ne sordu?

Yarın yayımlanacak röportaj, gazetenin sürmanşetinden duyuruldu

02 Temmuz 2012 13:49

Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Birand ve Amberin Zaman'ın yapmaktan vazgeçtiği Beşar Esed röportajını Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer yaptı.

Çakırözer'in Esed'e sorduğu sorular şöyle:

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- Türk jetini düşürme talimatını siz mi verdiniz?

• Silahsız bir uçağı hangi uluslararası hukuk kuralına dayanarak düşürdünüz?

- Erdoğan ile köprüleri nasıl attınız?

- İki yakın dost ne oldu da düşman kesildiniz? • Kim değişti? Erdoğan’ın isteyip sizin yerine getirmediğiniz sözler nelerdi?

- Cenevre’de ele alınan Geçiş Süreci’ni destekleyecek misiniz?

- Kimi daha çok dinliyorsunuz; Lavrov mu Clinton mı?

- Ölene kadar Cumhurbaşkanı mı kalmak istiyorsunuz? Görevi hangi koşulla bırakırsınız?

- Suriye’de yaşanan çocuk cinayetlerini kendi çocuklarınıza nasıl anlatıyorsunuz?

- Yaşananlarda hiç mi sorumluluğunuz yok?

- Son dönem artan PKK terörünün ardında sizin yönetiminiz mi var?

- İslam dünyasında laikliğin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Arap Baharı bölgeye ve Suriye’ye ne getirdi?

ETİKETLER

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