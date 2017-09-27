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Spor

Utaş Uşakspor-Elaziz Belediyespor: 3-0

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Ayhan Arısoy (xx), Serdar Soydan (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Levent (xxx), Fatih (xxx), Şemsettin Ender (xx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xx) (Dk

27 Eylül 2017 20:32

UŞAK, (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Ayhan Arısoy (xx), Serdar Soydan (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Levent (xxx), Fatih (xxx), Şemsettin Ender (xx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xx) (Dk. 66 İsmail xx), Selçuk (xx), Şahin (xxx) (Dk. 73 Özgen xx), Halil İbrahim (xxx), Ekrem (xxxx) (Dk. 85 Yavuz)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (x)- Fahri (xx) (Dk. 83 Abdullah), Adnan (x), Doğancan (x), Nihat (x) (Dk. 63 Muhammet Ali x), İsmail (xx), Emrah (xx), Volkan Çekiç (x), Çağlayan (xx), Muhammed (x) (Dk. 46 Ekrem xx), Volkan Serim (x)
GOLLER: Dk. 20 Halil İbrahim, Dk. 42 Ekrem, Dk. 90 Kerem (Utaş Uşak)
SARI KARTLAR: Ahmet, Ekrem (Utaş Uşak), Doğancan, Muhammet Ali, Emrah, Volkan Serim (Elaziz Bld)
TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, evinde Elaziz Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu.
1 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada Uşak\'ın gollerini 20\'nci dakikada Halil İbrahim, 42\'nci dakikada Ekrem ve 90\'ncı dakikada Kerem attı. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, bu skorla puanını 13\'e çıkardı.

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