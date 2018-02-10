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Utaş Uşakspor-Çorum Belediyespor: 4-3

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Fettah Yiğit (xx), Samet Özkul (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Şemsettin Ender (xxx), Ahmet (xx), Oğuzhan (xx), Nurettin (xx), Ekrem (xxx) (Dk

10 Şubat 2018 18:47

UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Fettah Yiğit (xx), Samet Özkul (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Şemsettin Ender (xxx), Ahmet (xx), Oğuzhan (xx), Nurettin (xx), Ekrem (xxx) (Dk. 70 Halil İbrahim xx), Şahin (xxx), Tayfur Emre (xxx), Doğan Seçkin (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx) - Ertuğrul (x), Yakup Kayış (x), Yakup Yiğit (xx), Akın (xx) (Dk. 80 Mert x), Emre Yüksektepe (xx), Yasin (x), Özgür (xx), Abuzer Gaffar (xx) (Dk. 70 Emre Okur x), Doğan Can (xxx), Taner (x) (Dk. 74 Salim x)
GOLLER: Dk. 18 Şemsettin Ender, Dk. 44 Tayfur Emre, Dk. 61 (Pen.) Ekrem, Dk. 83 Şahin (Utaş Uşak), Dk. 15 Akın, Dk. 53 Abuzer Gaffar, Dk. 90 Doğan Can (Çorum Bld), 
SARI KARTLAR: Ekrem, Halil İbrahim, Nurettin (Utaş Uşak), Özgür, Emre (Çorum Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Yasin (Çorum Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, evinde Çorum Belediyespor\'la girdiği gol düellosunu 4-3 kazanarak en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7\'ye çıkardı. 1 Eylül Stadı\'nda oynanan maçta konuk ekibin 15\'nci dakikada Akın, 53\'üncü dakikada Abuzer Gaffar ve 90\'ıncı dakikada Doğan Can\'la bulduğu gollere 18\'inci dakikada Şemsettin Ender, 44\'üncü dakikada Tayfur Emre, 61\'inci dakikada penaltıdan Ekrem ve 83\'üncü dakikada Şahin\'le karşılık veren Utaş Uşak, zirvede 44 puana ulaşıp koltuğunu perçinledi.
Konuk takımdan Yasin, 86\'ncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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