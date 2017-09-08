Utaş Uşakspor Bugsaşsporlu Yavuz Koç'u kiraladı

UŞAK, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekibi Utaş Uşakspor, 2\'inci Lig\'de mücadele eden Bugsaşspor\'dan kanat oyuncusu Yavuz Koç\'la anlaştı. 22 yaşındaki futbolcunun Uşak ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği açıklandı.

Genç yaşına rağmen 2\'inci Lig\'de 163 müsabakada görev alan Yavuz, bu periyotta rakip fileleri 21 kez sarstı. Şampiyonluk için Uşakspor\'a geldiğini söyleyen genç futbolcu takıma katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Yavuz hem sağ hem de sol kanatta oynuyor.

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