Utaş Uşakspor arayı açtı

UŞAK, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezonun ikinci yarısına Tarsus İdman Yurdu deplasmanındaki 2-2\'lik beraberlikle başlayan lider Utaş Uşakspor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle birlikte zirvedeki puan farkını artırdı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmada henüz maçın başında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 1 puanı kurtaran kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Çorum Belediyespor, evinde Büyükçekmece Tepecik\'e 3-1, Kızılcabölükspor ise deplasmanda Cizrespor\'a 2-0 yenildi. Uşak, aldığı kritik beraberlikle iki rakibiyle olan puan farkını 5\'ten 6\'ya çıkararak zirvede yalnız kaldı.

Ayrıca Utaş Uşakspor\'da sezon başında Bugsaşspor\'dan kiralık olarak kadroya katılan Yavuz Koç ile de yolların ayrıldığı açıklandı.