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Spor

Utaş Uşakspor - Kocaelispor: 1-2

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Murat Güçlü (xx), Ahmet Yaşılak (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x), Levent (xx), Emrah (x), Ender (x), Ahmet (xx), Kerem (xx) (Dk

28 Ocak 2018 18:43

UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Murat Güçlü (xx), Ahmet Yaşılak (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x), Levent (xx), Emrah (x), Ender (x), Ahmet (xx), Kerem (xx) (Dk. 80 Fatih x), Oğuzhan (xx), Selçuk (xx) (Dk. 57 Özgen x), Şahin (xxx), Doğan Seçkin (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 69 Tayfur Emre x)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xx) - Kadir (xx), Fatih (xxx), Kemal Can (xx), Mert (x) (Dk. 70 Hamza xxx), Mehmet (x) (Dk. 64 Gökdeniz xxx), Sefa (xx), Sinan (xxxx), Mesut (xxx), Burak (xxx) (Dk. 89 İshak), Ali (xx)
GOLLER: Dk. 55 Şahin (Utaş Uşak), Dk. 71 ve 88 Sinan (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Kemal Can, Burak, Fatih, Yusuf (Kocaelispor), Oğuzhan, Ender (Utaş Uşak)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, evinde öne geçtiği maçta düşme hattındaki Kocaelispor\'a mağlup oldu: 1-2.
Uşak 1 Eylül Stadı\'ndaki maç öncesi iki takım el ele tribünleri selamladı. Tribünde Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Musa Özalkan\'ın adının da yazıldığı, \"Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik\" yazılı bir pankart asıldı. Kırmızı-siyahlıların 55. dakikada Şahin\'le attığı gole Kocaeli, 71 ve 88. dakikalarda Sinan\'la karşılık verdi. Bu skorla 8 maçlık yenilmezlik serisi biten Utaş Uşak, 38 puanla liderlik koltuğunu korudu. Kocaelispor ise 18 puana ulaşmasına rağmen düşme hattından çıkamadı.

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