Utangaçlara flört elbisesi üretildi

T24 - Hollandalı tasarımcılar utangaç kişiler için flörtü kolaylaştıracak bir kıyafet üretti.





Studio Roosegaarde adlı firmanın, Amerikalı tasarımcı Anouk Wipprecht ile birlikte tasarladığı kıyafet, vücut ısındıkça şeffaflaşıyor. Folyoya benzer şeritler ve sensörler barındıran elbisenin bazı bölümleri vücut ısısı artınca şeffaf bir hale dönüşüyor.



Karşı cinsle konuşulurken, heyecanlanıp vücuda sıcak basmıyorsa elbise mat bir şekilde kalıyor. Araştırmaya destek olan bir diğer firma ise, V-2 Lab adlı laboratuvar oldu.