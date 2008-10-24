Utangaçlar için internette terapi

Psikiyatra gitmek konusunda sıkıntı çeken hastalar için bilgisayar aracılığıyla terapi çözüm oldu.



Terapiste gitmeye utananlar ve şehir dışında yaşayanlar, bilgisayar aracılığıyla terapi oluyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü öğretim görevlisi uzman doktor Mehmet Akif Ersoy yaptığı açıklamada, bazı insanların psikiyatra gitmekte zorlandığını, çekindiği için gitmediğini ve hastalığının daha da ilerlediğini söyledi.



Bu kişilerin psikiyatra gitmediği için tedavisini olabildiği kadar ertelediğini, bu durumun daha da kötü, karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Ersoy, bu insanların en azından internete girerek terapiyi buradan bir uzmanla yapabildiğini kaydetti.



İnternet sitesinden hastaların sorularını yanıtlamaya başladığını,bu yönde 10 yıldır kendisinden talepte bulunulduğunu bildiren Ersoy, "Hastalardan soru geldi, yanıtladım. Bunlar zincir sorulara dönüştü. Yanıt veriyorum, bu kez başka soru yöneltiliyor. Hasta, internette terapi yapmaya çalışıyor. Ardından internet üzerinden terapi yapmaya başladım" dedi.



Aynı zamanda Psikoaktif Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Merkezi’nde psikiyatri uzmanı olan Ersoy, internetten terapi olmak isteyenlerle web kamera ve mikrofonla iletişim kurarak terapi uyguladığını kaydetti.



İnternetten terapinin asla yüz yüze terapi gibi olmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"İnternet üzerinden terapi, özellikle psikiyatra gitmeye utanan, çekingen kişilerin, şehirden uzaktaki kişilerin terapisi için alternatif. Terapide esas olan, yüz yüze olanıdır. Çünkü internetten iletişim daha yavaş ilerliyor. Sesin gitmemesi, gelmemesi bir engeldir. Yüz yüze yapılacak terapi 45 dakika sürecekse internetten 1.5 saat sürüyor. İnternetten terapi asla yüz yüze olan terapinin yerine konulmamalı. Maliyet açısından fark yok. İnternetten terapi aslında benim için de daha zor ve daha riskli. Daha kısıtlı iletişim bilgileriyle karşımdakine yardım etmeye çalışıyorum. İnternetteki davranışlar gerçek davranışlar olmuyor. Belki insan yüz yüze utanıyor, çekiniyor ama internette rahat davranıyor. Bu ayrımı göremiyorsunuz. Gerçek insan ilişkisinden söz etmek mümkün değil."



İnternetten yapılan yardımın daha çok danışmanlık hizmeti olduğunu belirten Ersoy, "Bunun en önemli avantajı, terapinin daha ulaşılabilir olmasıdır. İnternetteki terapinin yüz yüze görüşmenin bir ilk adımı olması gerektiği düşüncesindeyim" dedi.(AA)

