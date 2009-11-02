'Utandıran not'a soruşturma!

Tokat'ta bir okulda öğrenciye koli bandıyla 'ihtiyaç listesi notu' yapıştıran öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.



Tokat'ın Zile İlçesi'ne bağlı Evrenköy Beldesi'nde eğitim gören ana sınıfı öğrencisi Halime Arslan'ın önlüğünün üzerine koli bandı ile yapıştırılarak bırakılan `İhtiyaç listesinde alamadığınız eksiklikleri lütfen biran önce temin edip gönderin' notu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.Zile'ye bağlı Evrenköy Beldesi İlköğretim Okulu ana sınıfında okuyan 6 yaşındaki Halime Arslan adlı öğrenci beldede çekim yapan yerel Zile TV tarafından görüntüledi. Öğrencinin önlüğünün ön tarafına koli bandı ile öğretmeni tarafından yapıştırılmış olan, "İhtiyaç listesinde alamadığınız eksiklikleri lütfen biran önce temin edip gönderin" yazılı not şaşkınlık yarattı. Ana sınıfı öğrencisi Halime Arslan, bu notu kendisine annesinin okuması için öğretmeni tarafından yapıştırıldığını söyledi.



Olay, ilçede ve kentte büyük tepki çekerken, Milli Eğitim Müdürlüğü adı açıklanmayan kadın anasınıfı öğretmeni hakkında soruşturma başlattı. Evrenköy İlköğretim Okulu yetkilileri, sınıf öğretmenini izine ayrıldığını ve bu konu hakkında bilgi veremeyeceklerini söyledi. Çocuğun yakınları gazetecilerle görüşmek istemedi.Tokat Valisi Şerif Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerekli incelemeyi başlattığını belirterek, "Gerekli hukuki süreç devam etmektedir. Yapılacak incelemeler sonrasında gerekirse yeniden açıklama yapılacaktır" dedi. Vali Yılmaz, rencide olunmaması için öğretmenin adını açıklamadıklarını ekledi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tokat Milli Eğitim Müdürü Yaşar Petek de öğretmenin kim olduğuyla ilgili bilgisi bulunmadığını, konunun duyulmasından sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerekli incelemeyi başlattığını, bilgi verme yetkilerinin bulunmadığını bildirdi.

