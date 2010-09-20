'Utandığı' fotoğrafla şöhret oldu!

ABD'de yayınlanan Glamour dergisinde geçtiğimiz yıl yayınlanan bu fotoğraflarla büyük tartışma yaratan Lizzie Miller, dünya medyasının da dikkatini çekmişti.Fotoğraflarda göbeğindeki fazla yağlar ve çatlaklarıyla görüntülenen Miller, bu fotoğraflardan utandığını açıklamıştı.Ancak bu "utandığı" fotoğraflar şimdi Lizzie Miller'a şöhreti getirdi ve Miller bir çok moda markasının aradığı isim haline geldi.Miller'ın bu rahat tutumu, dünyanın dört bir yanındaki kadınlarında övgülerini aldı ve kadınları vücutlarıyla barışmaya teşvik eder hale geldi.