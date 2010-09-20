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'Utandığı' fotoğrafla şöhret oldu!

Geçtiğimiz yıl bir dergide yayınlanan bu fotoğraf Lizzie Miller'ı utandırsa da...

20 Eylül 2010 03:00

ABD'de yayınlanan Glamour dergisinde geçtiğimiz yıl yayınlanan bu fotoğraflarla büyük tartışma yaratan Lizzie Miller, dünya medyasının da dikkatini çekmişti. 

Utandığı fotoğrafla şöhret oldu!

Fotoğraflarda göbeğindeki fazla yağlar ve çatlaklarıyla görüntülenen Miller, bu fotoğraflardan utandığını açıklamıştı. 

"Utandığı" fotoğrafla şöhret oldu!

Ancak bu "utandığı" fotoğraflar şimdi Lizzie Miller'a şöhreti getirdi ve Miller bir çok moda markasının aradığı isim haline geldi. 

"Utandığı" fotoğrafla şöhret oldu!

Miller'ın bu rahat tutumu, dünyanın dört bir yanındaki kadınlarında övgülerini aldı ve kadınları vücutlarıyla barışmaya teşvik eder hale geldi.

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