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Utanç davası sanığı Kuzu hâlâ firari!

Siirt'te, ilköğretim okulu öğrencisi 4 kıza tecavüz iddiasıyla 35 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında bir yıldır firari sanık Fahrettin Kuzu ise

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Siirt'te, ilköğretim okulu öğrencisi 4 kıza tecavüz iddiasıyla 35 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında bir yıldır firari sanık Fahrettin Kuzu ise yine mahkemede yoktu.


Siirt'te, ilköğretim okulu öğrencisi 4 kıza tecavüz iddiasıyla 10'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Duruşmaya tutuklu 10 sanık katılırken, bir yıldır firari sanık Fahrettin Kuzu ise yine mahkemede yoktu.


Mahkeme tutuklu ve tutuksuz sanıkların dosyalarını ayırma kararı verirken, dosyanın firari sanığı Kuzu’nun da ayrı yargılanmasına karar verdi. Adli Tıp raporlarına itiraz eden sanık avukatlarının talebi üzerine 2 kız kardeş ve annelerinin ifadelerinin yeniden talimat ile alınmasına karar verildi.


Nisan 2010’da ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki H.T. ve 16 yaşındaki S.T.’nin başlarından geçeni rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan skandalda 35 kişi gözaltına alındı. Müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu ise iddialardan sonra emekli oldu ve ortadan kayboldu.


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