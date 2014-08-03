Utanan cinsel ilacı internetten alıyor ama...

Sertleşme sorunu yaşayan 6 erkekten 1’i tedaviyi eczane dışında arıyor. Uzmanlar “bitkisel” denen pek çok ilacın aslında tehlikeli madde içerebildiği uyarısı yapıyor.

14 ilde, 400 erkekle yapılan Sertleşme Sorunu Tedavisi ve Hastaların Çözüm Arayışları Araştırması’na göre, hastaların yüzde 53’ü sertleşme sorunuyla ilgili arkadaşına danışıyor. Yüzde 48’i eczaneye başvuruyor. Hekime gidenlerin oranı ise sadece yüzde 10. 6 hastadan biri sertleşme sorunu tedavisini eczane dışındaki kanallarda arıyor. Eczane dışındaki kanalların tercih edilme gerekçelerinin başında yüzde 56 ile satın almanın daha kolay olması geliyor.

Benzinciden alınıyor





Mesude Erşan'ın Hürriyet'teki haberine göre, yüzde 19’u daha ucuz olduğu, yüzde 10’u internetten “arkadaşlarıyla” aldığı, yüzde 10 eczacıdan çekindiği, yüzde 6’sı kutuda daha çok ilaç olduğu gerekçeleriyle sözkonusu seçenekleri tercih ediyor.

Bu kanalların başında internet geliyor. İnternetin yanı sıra telefon siparişleriyle, benzin istasyonlardaki marketler, aktarlar, çarşı-pazarlardan, firmaların kendi satış noktalarından da alınıyor. İnternetten ilaç alanların ana sebebi (yüzde 73) gizliğin korunması.

Öldürebilir

Yine araştırmaya göre, internetten satın almayı tercih edenlerin hepsi ilaçların gerçek olduğundan şüphe duymuyor. İlgili uzmanlar ise tam tersi fikirde. Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Selahittin Çayan, etken madde içermeyen sahte ilaçların tedavi özelliği olmadığını hatırlatıyor. Ama bunlar belki en masumları. Asıl sorun, gerçek içerikleri tam olarak bilinmeyen veya gizlenen ilaçların yol açabileceği, ölüme kadar varan ciddi sorunlar. Önemli bir başka konu ise “bitkisel” diye satılan ve belki de bu nedenle tercih edilen sözkonusu sahte ilaçların aslında yüksek oranlarda bile kimyasal maddeler içermesi. Prof. Dr. Çayan, “Bazı ani ölümlerin sahte ilaçların başka ilaçlarla etkileşimlerinden kaynakladığını düşünüyoruz. Hastalar ilaçları aldıklarını da gizledikleri için ayrıca risk yaşıyorlar” diyor.