-Utah'ta sıra dışı protesto SALT LAKE (A.A) - 26.09.2011 - ABD'nin Utah eyaletindeki yasaların ''tutucu'' olduğunu iddia eden binlerce kişi, Salt Lake kentinde iç çamaşırlarıyla protesto gösterisi yaptı. Organizatör Nate Porter, eylemin hedefinin, eyaletin muhafazakar politikaları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış insanları organize etmek olduğunu söyledi. Porter, 1,5 kilometrelik koşuya yaklaşık 3 bin kişinin katıldığının tahmin edildiğini ifade etti. Organizatörlerin çıplaklığı yasakladığı eyleme sütyenleri, külotları, gecelikleri, mayoları ve renkli boxer şortlarıyla katılanlar eşcinsel evliliklere verdikleri desteği göstermek için göğüslerinde, sırtlarında ve bacaklarında mesajlar taşıdı. Salt Lake kenti, eşcinsel evliliklerine karşı çıkan Mormon kilisesine ev sahipliği yapıyor.