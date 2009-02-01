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Spor

Utah'a Portland çelmesi

Utah Jazz, Deron Williams 35 sayı atmasına rağmen deplasmanda Portland'a 122-108 mağlup olmaktan kurtulamadı.

01 Şubat 2009 02:00

NBA'de Mehmet Okur'un forma giydiği Utah Jazz, Deron Williams 35 sayı atmasına rağmen deplasmanda Portland'a 122-108 mağlup olmaktan kurtulamadı.

NBA’de Portland'a konuk olan Utah, sahadan 122-108'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada forma giyen tüm oyuncularından skora katkı alan ve 6'sının çift haneli sayıya ulaştığı Portland'da takımın en etkili ismi 30 sayı ve 5 asistle oynayan Branon Roy oldu. 12'si üç sayı çizgisinin ardından olmak üzere toplam 16 sayı bulan Nicolas Batum ve 14 sayı, 17 ribaundla oynayan Joel Pryzbilla da Trailblazers'ın üst üste 4. galibiyetini almasında önemli rol oynadı. Jazz'da ise Deron Williams 35 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, milli basketbolcu Mehmet Okur 18 sayı ve 7 ribaundla oynadı.

Hem batı konferansı hem de güney batı grubunun zirve adaylarını karşı karşıya getiren maçta san Antonio, New Orleans'ı geçmeyi başardı. Spurs, Hornets'ın yıldızı Chris Paul'un 38 sayısına engel olamasa da sahadan 106-93 galip ayrıldı. 6 oyuncunun çift haneli sayıya ulaştığı San Antonio'da Tony Parker 25 sayı, 7 asistk, oyuna kenardan dahil olan Manu Ginobili 22 sayı, 5 asist ve Michael Fnley de 20 sayıyla oynadı.

Batı'nın zirvesinde bulunan Los Angeles Lakers ise, Memphis'i 115-98'lik skorla geçmesine karşın galibiyete fazla sevinemedi. Geçirdiği ağır sakatlıktan dolayı geçen sezonun neredeyse tamamında forma gıyemeyen Andrew Bynum, karşılaşmada dizinden sakatlanarak oyunu terk ettı. Bynum'ın durumu bugün yapılacak kontrollerın ardından belli olacak.

Nba'de gecenin toplu sonuçları soyle:


Indiana - Ny Knicks: 113-122

Philadelphia - New Jersey: 83-85

Miami - Dallas: 96-111

Memphis - La Lakers: 98-115

Washıngton - La Clippers: 106-94

Houston - Golden State: 110-93

Milwaukee - Atlanta: 110-107

San Antonıo - New Orleans: 106-93

Phoenix - Chicago: 111-122

Portland - Utah: 122-108

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