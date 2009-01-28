Utah'a Jazz çelmesi

Utah Jazz, üst üste dördüncü yenilgisini sahasında San Antonio Spurs'e karşı 106-100'lük skorla aldı. Jazz'da Memo'nun 22 sayı-17 ribauntluk performansı yeterli olmadı.



NBA'e oynanan 5 maçla devam edilirken, Batı Konferansı'nın iki iddialı takımını karşı karşıya getiren mücadelede San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 106-100 mağlup etti.



Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 50-49 Spurs'ün üstünlüğü ile tamamlanırken, son bölümde Manu Ginobili ile serbest atış çizgisinden boş dönmeyen konuk ekip, salondan galip ayrılmayı başardı.



Son 6 maçta 5. galibiyetini alan Spurs'te Ginobili, 13 sayısının 10'unu son çeyrekte atarken, serbest atış çizgisinden de 11/12 ile ayrıladı ve galibiyette önemli rol oynadı. Bunun yanı sıra 9 ribaunt-5 asistle oynayan Arjantinli yıldızın ardından, Tony Parker 24 sayı-6 asist, Tim Duncan da 24 sayı-9 ribaunt-8 asistle damga vurdular.



Seyircisinin önüne Andrei Kirilenko ve Carlos Boozer'dan yoksun çıkan Utah Jazz'da ise, Ronnie Brewer 23 sayıyla en skorer isim olurken, milli basketbolcu Mehmet Okur 42 dakika sahada kalarak, 22 sayı-17 ribaunt-3 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Sezonun en iyi ribaunt performansını sergileyen Okur'la beraber, 19 sayı-13 asistle oynayan Deron Williams da 'double-double' yapan diğer bir isim oldu.



CLEVELAND'IN 'REKOR' GECESİ



Şampiyonluğun güçlü adaylarından Cleveland Cavaliers, sahasındaki yenilmezliğini Sacramento Kings karşısında da sürdürdü.



Evinde Batı'nın en kötü galibiyet yüzdesine sahip takımı ile karşılaşan Cavaliers, iki yıldızı Mo Williams ve LeBron James ile sonuca gitti.



All-Star'da Doğu Karması'nda yer alması beklenen Mo Williams, Cavs formasıyla en iyi maçını Kings'e karşı çıkardı. 43 sayıyla kariyer rekoru kıran Williams, istatistiklerine 11 asist ve 8 ribaunt da ekledi.



Ev sahibi ekipte süper yıldız LeBron James de 23 sayı-15 ribaunt-11 asistle kariyerinin 20. 'triple-double'ını yaptı.



Üst üste 6. yenilgisini alan konuk Sacramento'da en skorer oyuncu ise 35 sayı-7 ribaunt-7 asistle oynayan Kevin Martin oldu.



