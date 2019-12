Utah tutulmuyor!..

NBA'de milli basketbolcu Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, sahasında Kuzeybatı Grubu lideri Denver Nuggets'ı 97-91 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini aldı.



Maç içinde yakaldığı 17-0'lık seriyle rakibine üstünlük kuran Jazz, 19 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 97-91'lik skorla kazanmayı bildi.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini konuk Denver 24-16 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan konuk takım farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Andrei Kirilenko ve Paul Millsap'in sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Jazz, soyunma odasına 47-37 geride gitti.



İkinci yarıya Mehmet Okur'un sayılarıyla başlayan Jazz, üçüncü çeyreğin başında 53-52 öne geçti. J.C. Miles'ın son bölümde kaydettiği 2 üç sayılık basketle üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi takım, son çeyreğe 73-69 üstün başladı.



Son çeyrekte Andrei Kirilenko ve Mehmet Okur'un üst üste kaydettiği sayılarla farkı çift hanelere taşıyan Jazz, maçı da 97-91'lik skorla kazanarak galibiyet serisini 10'a çıkardı.



Milli basketbolcu Mehmet Okur, 39 dakika süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı – 6 ribaunt – 3 asistle tamamladı. Kullandığı 12 şutun 3'ünü sayıya çeviren yıldız oyuncu, serbets atılarda 5/6, üç sayılık atışlarda ise 1/5 ile oynadı.



Deron Williams 25 sayı – 11 asist – 4 ribauntla double-double yaparken, Ronnie Brewer 16 sayı – 3 top çalma – 2 ribauntla katkı yaptı.



Konuk takımda J.R. Smith 27 sayı – 5 asist – 4 ribauntla takımının skor yükünü yüklenirken, Carmelo Anthony 20 sayı – 5 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.



ORLANDO NEW JERSEY ENGELİNİ AŞTI



Orlando Magic, sahasında New Jersey Nets'i 105-102 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça taşıdı.



New Jersey Nets'i evi Amway Arena'da ağırlayan Magic, Dwight Howard'ın 26 sayı – 15 ribauntla yıldızlaştığı maçı 105-102'lik skrola kazandı.



İlk çeyreği 32-29 önde tamamlayan Magic, savunmada etkili olamamasına karşın skor üretmekte zorlanmadı ve soyunma odasına da 60-59 üstün gitti. İkinci yarıda Vince Carter ve Yi Jianlian'ı durduramayan ev sahibi takım, son çeyreğe 86-83 geride başladı.



Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Hidayet Türkoğlu'nun son bölümde üst üste kaydettiği 8 sayıyla oyuna ağırlığını koyan Magic, maçı da 105-102'lik skorla kazanmayı başardı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 39 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 13 sayı – 8 ribaunt – 3 asistle tamamladı. Kullandığı 14 şutun 4'ünde isabet kaydeden yıldız oyuncu, serbest atışlarda 4/4 ile oynadı.



Dwight Howard 26 sayı – 15 ribaunt ile yıldızlaşırken, Rashard Lewis 21 sayı – 5 ribaunt -4 asistle katkı yaptı.



Konuk ekipte ise Devin Harris'in 25 sayı – 9 asist – 4 ribaunt – 2 top çalmasıyla Vince Carter'ın 19 sayı – 4 asist – 3 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.