Utah sonunu getiremedi

NBA'de 11 maç oynandı. Milli basketbolcu Mehmet Okur'un forma giydiği Utah Jazz, Phoenix deplasmanından 106-104'lük mağlubiyetle ayrıldı.Baştan sona başa baş geçen karşılaşmanın bütün çeyrekleri eşitlikle sona ererken karşılaşmanın son 2 dakikasına da berabere girildi. Phoenix, Amare Stoudemire ve Steve Nash'in sayılarıyla son 20 saniyeye 5 sayı farkla girdi ve maçı da 106-104 kazandı.Utah'ta Paulo Millsap ve Cj Miles 20'şer sayıyla oynarken, Mehmet Okur da 12 sayı 13 ribaundluk bir performans ortaya koydu. Phoenix'teyse benchten gelen Leandro Barbosa 25 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Amare Stoudemire 22 sayı 20 ribaund, Shaquil Oneal ise 15 sayı 10 ribaundluk performanslarıyla takımlarının galibiyetinde büyük pay sahibi oldular.Gecenin bir diğer maçındaysa Sacramento Kings üst üste 8. mağlubiyetini Denver karşısında aldı. Maça hızlı başlayan Denver ilk çeyreği 37-18 önde kapattı. Yüzde 40'ın altında bir şut yüzdesiyle oynayan Sacramento aradaki farkı kapatmaya çalışsa da denver maçtan galip ayrılan taraf oldu. Chauncey Billups Nuggets'da 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sacramento'da John Salmons'ın 22 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.