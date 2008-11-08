Utah seriyi bozmadı



NBA'de Mehmet Okur'lu Utah Jazz, sahasında Oklahoma City Thunder'ı ilk yarıdaki etkili oyunuyla 104-97 mağlup ederek galibiyet serisini 5'e çıkarttı.



NBA'e sabaha karşı yapılan 13 maçla devam edilirken, milli basketbolcu Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, yeniden yapılanma sürecine giren Oklahoma City Thunder'ı 104-97 yendi.



Yeni sezona 4 galibiyetle başlayan Utah Jazz, genç yıldız Kevin Durant'ı kadrosunda bulunduran Oklahoma City Thunder'ı evi EnergySolutions Arena'da ağırladı.



Carlos Boozer, Mehmet Okur ve Andrei Kirilenko'nun skorer oyunuyla ilk yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Jazz, sahadan 104-97'lik skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Jazz'ın antrenörü Jerry Sloan, aynı takım da kariyerinin 1,000. galibiyetine ulaşan ilk antrenör oldu.



Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan konuk ekip Thunder'a Carlos Boozer ve Ronnie Brewer'la cevap veren ev sahibi takım, ilk çeyreğin son 6 dakikasına girilirken Mehmet Okur'un üç sayılık basketiyle skoru 12-10'a getirerek ilk kez öne geçti.



Yakaladığı 21-0'lık seriyle farkı çift hanelere taşıyan Jazz, ilk çeyreği de 29-15 önde bitirdi. İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ev sahibi takım üst üste bulduğu basketlerle farkı 29 sayıya kadar çıkarttı ve soyunma odasına 58-29 üstün gitti.





İkinci yarıya Mehmet Okur'un basketiyle giren ev sahibi takım, Kevin Durant-Johan Petro ikilisinin sayılarına engel olmadı ve Thunder son çeyreğe girilirken skoru 78-63'e getirerek farkı 15 sayıya kadar indirdi.



Son çeyreğe de hızlı giren konuk takım, son 6 dakika 48 saniyeye girilirken farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Andrei Kirilenko'nun sayılarıyla oyuna yeniden ağırlığını koyan Jazz, son bölümde Earl Watson ve Kevin Durant'ı durduramasa da maçı 104-97'lik skorla kazanmayı bildi.



Milli basketbolcu Mehmet Okur 16 sayı – 4 ribaunt – 1 asist – 1 blokluk performansıyla skora önemli katkı yaparken, kullandığı 9 şutun 5'ini sayıya çevirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden 2/3 isabet kaydeden yıldız oyuncu, 40 dakika sahada kaldı.



Jazz'da Carlos Boozer 21 sayı – 9 ribaunt – 5 asist – 1 blok – 1 top çalmayla takımının en skorer ismi olurken, kenardan gelen Anrei Kirilenko 16 sayı – 12 ribaunt – 2 asist – 2 blokluk performansıyla double-double yaparak galibiyette kilit rol oynadı.



Thunder'ın yıldızı Kevin Durant 24 sayı – 5 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla maçı notalayarak sahanın en skorer ismi olurken, Jeff Green 22 sayı – 5 ribaunt – 3 top çalma – 1 asistle, kenardan gelen Desmond Mason 18 sayı – 5 ribaunt – 1 asist – 1 top çalma ve 1 asistle oynadı.



